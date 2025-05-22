Неожиданная гостья: на Хмельнитчине спасатели помогли напуганной косуле

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В Каменце-Подольском Хмельницкой области хозяева одного из частных домов стали свидетелями неожиданного визита — во двор забрела напуганная и дезориентированная косуля

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что люди обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на место специалисты ГСЧС осторожно поймали животное, напоили его водой и успокоили.

После этого косулю выпустили на свободу вблизи леса.

Напомним, на днях в Черновцах чрезвычайники спасли собачку, которая упала в колодец.

Ранее в селе на Черниговщине спасли двух аистов, упавших в заброшенную водонапорную башню.