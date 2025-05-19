13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 15:11

В Чернигове женщина насмерть забила ежиху с ежатами

19 мая 2025, 15:11
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 19 мая, в ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что неизвестная женщина насмерть забила ежиху с ежатами на улице в Чернигове

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Полицейские проводят ряд следственных действий, чтобы установить женщину, причастную к жестокому обращению с животными.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают местных жителей и возможных свидетелей инцидента.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или владеете какой-либо информацией, звоните по телефону 102.

Напомним, на Закарпатье мужчине грозит 8 лет за жестокое убийство собаки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Чернигов полиция животные расследование происшествия
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
ДТП в Виннице: легковушку разорвало пополам, есть погибший и пострадавшие
19 мая 2025, 16:07
Правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ровенской области, грозит до 8 лет лишения свободы
19 мая 2025, 15:59
В Украине работают 29 мобильных аптек в 17 областях
19 мая 2025, 15:55
В Украине идет резкое потепление до +25 градусов
19 мая 2025, 15:52
Бойцы "Шквала" показали, как уничтожают оккупантов на Луганщине
19 мая 2025, 15:36
На Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных
19 мая 2025, 15:22
Пенсия с учетом стажа за границей: что изменилось
19 мая 2025, 15:19
В Ивано-Франковске состоялось обучение экзорцистов
19 мая 2025, 15:08
В Запорожье волк сбежал из частного зоопарка и разгуливал по городу
19 мая 2025, 14:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »