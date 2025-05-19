В Чернигове женщина насмерть забила ежиху с ежатами
В понедельник, 19 мая, в ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что неизвестная женщина насмерть забила ежиху с ежатами на улице в Чернигове
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Полицейские проводят ряд следственных действий, чтобы установить женщину, причастную к жестокому обращению с животными.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают местных жителей и возможных свидетелей инцидента.
Если вы стали свидетелем этого происшествия или владеете какой-либо информацией, звоните по телефону 102.
Напомним, на Закарпатье мужчине грозит 8 лет за жестокое убийство собаки.