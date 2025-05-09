На Черниговщине спасли двух аистов, упавших в заброшенную водонапорную башню

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

В селе Атюша Новгород-Северского района двое аистов оказались в ловушке. Их спасли чрезвычайники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

Оказалось, что птицы упали в заброшенную водонапорную башню и не могли выбраться. Спасатели освободили их.

Кроме того, в городе Нежин котик залез на высокое дерево и несколько суток не мог спуститься. Бойцы ГСЧС спасли и этого пушистика.

"Три спасенные жизни за сутки - работа чрезвычайников Черниговщины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ровенской области пограничники обнаружили на земле раненую редкую птицу-хищника. Краснокнижный орлан-белохвост не мог взлететь из-за поврежденного крыла и нуждался в немедленной помощи.