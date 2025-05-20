В Черновцах спасли собачку, которая упала в колодец
Инцидент произошел вчера, 19 мая, в Черновцах. Пушистика спасли чрезвычайники
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
Оказалось, что в одном из районов города собака упала в колодец. Прохожие, услышав скауканье, вызвали чрезвычайников. Спасатели оперативно достали пушистика из колодца с помощью специального снаряжения.
"Уже через несколько минут спасенный ушастик побежал по своим "делам" весело махая хвостом", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе на Черниговщине спасли двух аистов, упавших в заброшенную водонапорную башню.
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