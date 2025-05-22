Несподівана гостя: на Хмельниччині рятувальники допомогли наляканій косулі
У Кам'янці-Подільському Хмельницької області господарі одного з приватних будинків стали свідками несподіваного візиту — на їхнє подвір'я забрела налякана та дезорієнтована косуля
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що люди звернулися по допомогу до рятувальників.
Прибувши на місце, фахівці ДСНС обережно впіймали тваринку, напоїли її водою та заспокоїли.
Після цього косулю випустили на волю поблизу лісу.
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