На Прикарпатье спасли мужчину, который застрял с конем посреди реки Прут
Вечером 19 мая из-за резкого поднятия уровня воды мужчина оказался заблокированным вместе с конем посреди реки Прут на островке в селе Добротов Надворнянского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Проведение спасательных работ осложнялось сильным течением.
На месте происшествия спасатели с помощью 4-х местного катамарана транспортировали 36-летнего жителя села Черный Поток на берег реки и передали работникам "скорой".
По решению владельца животное осталось в безопасном месте на острове.
Напомним, ранее спасатели помогли туристу, который во время подъема на Говерлу из-за неблагоприятных погодных условий и истощения не смог продолжить путь своими силами.
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