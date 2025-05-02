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Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

51-летняя жительница Днепровского района столицы обратилась в милицию. Она сказала, что нашла в квартире своего 70-летнего мужа без признаков жизни. Однако когда она говорила с полицией, она была пьяна и путалась в показаниях.

Потом правоохранители выяснили, что накануне муж и жена выпивали вместе алкоголь. Между ними произошла ссора, во время которой женщина ударила его кухонным ножом в спину. Однако она не вызывала медиков, а только с утра позвонила в полицию. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее во Львове мужчина убил собственную мать. Они повздорили, и он нанес ей многочисленные удары в область головы и шеи острым предметом, по предварительной информации — ножом.