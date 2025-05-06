Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты

фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области полиция расследует взрыв, произошедший 4 мая в одном из гаражей Россошанской общины. 65-летний местный житель получил тяжелые травмы в результате попытки разобрать взрывоопасный предмет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина нашел за пределами села часть боеприпаса – вероятно, стартовый пороховой заряд от противотанковой управляемой ракеты. Принеся его домой, он начал собственноручно разбирать снаряд в гараже, что и повлекло за собой взрыв.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Хмельницкой областной больницы. В результате взрыва также повреждено помещение.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехника. Части боеприпаса изъяты и направлены на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с боеприпасами.

Полиция в очередной раз отмечает, в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов – не касайтесь их и немедленно сообщайте о находке на 101 или 102.

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