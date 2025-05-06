11:11  06 мая
Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты
08:52  06 мая
В Броварах собака набросилась на школьников: пострадали семь детей
08:15  06 мая
На Харьковщине мужчина взорвался на противопехотной мине
UA | RU
UA | RU
06 мая 2025, 11:11

Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты

06 мая 2025, 11:11
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области полиция расследует взрыв, произошедший 4 мая в одном из гаражей Россошанской общины. 65-летний местный житель получил тяжелые травмы в результате попытки разобрать взрывоопасный предмет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина нашел за пределами села часть боеприпаса – вероятно, стартовый пороховой заряд от противотанковой управляемой ракеты. Принеся его домой, он начал собственноручно разбирать снаряд в гараже, что и повлекло за собой взрыв.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию Хмельницкой областной больницы. В результате взрыва также повреждено помещение.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехника. Части боеприпаса изъяты и направлены на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с боеприпасами.

Полиция в очередной раз отмечает, в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов – не касайтесь их и немедленно сообщайте о находке на 101 или 102.

Напомним, в Киевской области взорвалась граната, когда с ней играл школьник. Мальчика госпитализировали.

Ранее на Закарпатье в доме взорвалась граната. Во время застолья друзей мужчина случайно выдернул чеку из гранаты, и она взорвалась. В результате один человек погиб, а его друг был госпитализирован с ранением.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область гараж взрывоопасные предметы взрыв полиция мужчина больница
В Броварах собака набросилась на школьников: пострадали семь детей
06 мая 2025, 08:52
Задолжал более 43 тысяч: на Буковине будут судить мужчину за уклонение от алиментов
06 мая 2025, 08:45
На Харьковщине мужчина взорвался на противопехотной мине
06 мая 2025, 08:15
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Харькове на рынке "Барабашово" в результате атаки сгорело 90 магазинов
06 мая 2025, 11:53
В Одесской области судили эксправохранителя, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу
06 мая 2025, 11:44
На Николаевщине россияне повредили детский оздоровительный центр
06 мая 2025, 11:37
В Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 11 000 долларов пытался переправить в Венгрию двух мужчин
06 мая 2025, 11:33
Во Львовской области пограничники разоблачили брачную аферу на украинско-польской границе
06 мая 2025, 11:11
В Одесской области пограничники уничтожили два вражеских беспилотника
06 мая 2025, 10:58
Новые санкции для "уклонистов": полиция будет забирать водительское удостоверение
06 мая 2025, 10:56
С начала введения военного положения пограничников пытались подкупить 1493 раза на сумму почти 18 млн грн
06 мая 2025, 10:40
Оккупанты атаковали Одесщину: один человек погиб, еще один ранен
06 мая 2025, 10:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »