Самоубийство курсанта в Хмельницком: полиция выясняет обстоятельства

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Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, передает RegioNews.

По ее словам, по данному факту зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "преднамеренное убийство" с примечанием "самоубийство".

Шевченко отметила, что 20-летний курсант выстрелил себе в голову из автомата, выдаваемого ему для несения службы в суточном наряде.

Инцидент произошел в помещении общежития академии. Следствие пытается установить причины этого поступка.

Назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели, запланировано проведение следственных и процессуальных действий для полного и объективного выяснения всех обстоятельств трагедии, добавила Шевченко

Напомним, в четверг, 17 апреля, в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Тело погибшего обнаружили около 10:00.

По имеющимся данным, военнослужащий родом из Черниговщины.