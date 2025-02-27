Сваха Татьяны Крупы, которая также работает в Хмельницкой МСЭК, получила в подарок дом

фото из открытых источников

Сваха скандальной руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы во время войны получила в подарок жилой дом и земельный участок

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на судебные документы, передает RegioNews.

Как отмечается в документах, мать невестки Крупы с 2013 года работает в Хмельницкой МСЭК. Именно в этом учреждении главным врачом с 2008 года была Татьяна Крупа.

Земельный участок площадью 0,0586 га и расположенный на нем жилой дом площадью 14 кв. м, принадлежащие свахе Крупы, были арестованы в рамках следствия.

Отмечается, что это имущество родственница Крупы приобрела безвозмездно - на основании договора дарения от 27 декабря 2022 года.

Информации о том, кто подарил дом, нет. В то же время есть информация, что во время проведения обысков на складах у мужчины Крупы было найдено два договора дарения этого жилого дома и земельного участка.

Суд установил, что совокупный доход матери невестки с 1998 по 2024 год составил более 1,5 млн. грн.

Напомним, всего во время обысков у руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными. Также была информация, что после обысков сосед Крупы нашел две сумки с наличными во дворе дома.

Также сообщалось, что Крупа и ее родственники, вероятно, нелегально перевозили наличные деньги за границу.

Читайте также: Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования Татьяны Крупы