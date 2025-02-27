Коррупционная схема ВЛК: в Полтаве "посредника" оштрафовали на 42,5 тыс. грн

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В Полтаве "посредник" в получении медицинских документов ВЛК для военного заплатит 42,5 тыс. грн штрафа

Об этом пишет издание "Полтавщина" со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.

Обвиняемый - уроженец Кременчуга, пенсионер, имеет II группу инвалидности и участник боевых действий.

В середине октября прошлого года мужчина познакомился с военнослужащим, который хотел перевестись из боевого подразделения в часть обеспечения, не участвующего в боевых действиях.

Обвиняемый предложил военному благодаря своим связям, знакомствам и за денежное вознаграждение повлиять на принятие решения заместителем председателя внештатной ВЛК хирургического профиля воинской части.

Также обещал помочь в выдаче медицинского заключения с отметкой о непригодности к службе, что будет основанием для перевода в воинскую часть обеспечения.

Сначала взяточник назвал цену в $700, потом $300. Мужчину поймали с поличным.

После задержания подсудимый заключил соглашение с прокурором о признании своей виновности и согласился на наказание – штраф в 42 500 грн.

Учитывая, что преступление нетяжкое, судья Октябрьского районного суда Полтавы утвердила заключенное соглашение между прокурором и обвиняемым.

Напомним, в Сумской области поймали на взятке врача ВЛК. По данным правоохранителей, мужчина требовал у призывника 10 тыс. грн за направление на дополнительные медицинские обследования.