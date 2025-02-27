Коррупционная схема ВЛК: в Полтаве "посредника" оштрафовали на 42,5 тыс. грн
В Полтаве "посредник" в получении медицинских документов ВЛК для военного заплатит 42,5 тыс. грн штрафа
Об этом пишет издание "Полтавщина" со ссылкой на решение суда, передает RegioNews.
Обвиняемый - уроженец Кременчуга, пенсионер, имеет II группу инвалидности и участник боевых действий.
В середине октября прошлого года мужчина познакомился с военнослужащим, который хотел перевестись из боевого подразделения в часть обеспечения, не участвующего в боевых действиях.
Обвиняемый предложил военному благодаря своим связям, знакомствам и за денежное вознаграждение повлиять на принятие решения заместителем председателя внештатной ВЛК хирургического профиля воинской части.
Также обещал помочь в выдаче медицинского заключения с отметкой о непригодности к службе, что будет основанием для перевода в воинскую часть обеспечения.
Сначала взяточник назвал цену в $700, потом $300. Мужчину поймали с поличным.
После задержания подсудимый заключил соглашение с прокурором о признании своей виновности и согласился на наказание – штраф в 42 500 грн.
Учитывая, что преступление нетяжкое, судья Октябрьского районного суда Полтавы утвердила заключенное соглашение между прокурором и обвиняемым.
Напомним, в Сумской области поймали на взятке врача ВЛК. По данным правоохранителей, мужчина требовал у призывника 10 тыс. грн за направление на дополнительные медицинские обследования.