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Стали известны новые детали о том, как проходил обыск в рабочем кабинете скандально известной руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Правоохранители нашли свертки с наличными в нескольких местах

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на судебные документы, передает RegioNews.

Протокол о проведении обыска в служебном кабинете Крупы в помещении Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы по адресу улица Пилотская, 1 в городе Хмельницкий свидетельствует, что по итогам следственных действий здесь правоохранители обнаружили 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро.

В судебных документах отмечается, что эти деньги были найдены в четырех разных местах. В частности, часть наличных денег была в конвертах или завернута в бумагу или бумажную салфетку. Также деньги были в коробке из-под павербанка. Еще часть найденных наличных находилась в пакетах.

Правоохранители оценивают изъятые средства в гривневом эквиваленте в 3930056,44 грн.

Напомним, всего во время обысков у руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы обнаружили примерно 6 млн долларов наличными. Также была информация, что после обысков сосед Крупы нашел две сумки с наличными во дворе дома.

Также сообщалось, что Крупа и ее родственники, вероятно, нелегально перевозили наличные деньги за границу.

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