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27 лютого 2025, 23:44

Сваха Тетяни Крупи, яка також працює у Хмельницькій МСЕК, отримала у подарунок будинок

27 лютого 2025, 23:44
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фото з відкритих джерел
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Сваха скандальної керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи під час війни отримала у подарунок житловий будинок і земельну ділянку

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на судові документи, передає RegioNews.

Як зазначається у документах, мати невістки Крупи з 2013 року працює в Хмельницькій МСЕК. Саме у цій установі головним лікарем з 2008 року була Тетяна Крупа.

Земельну ділянку площею 0,0586 га та розташований на ній житловий будинок площею 14 кв. м, які належать свасі Крупи, були арештовані у рамках слідства.

Зазначається, що це майно родичка Крупи набула безоплатно - на підставі договору дарування від 27 грудня 2022.

Інформації про те, хто подарував будинок, немає. Водночас є інформація, що під час проведення обшуків у на складах у чоловіка Крупи було знайдено два договори дарування цього житлового будинку та земельної ділянки.

Суд встановив, що сукупний дохід матері невістки з 1998 по 2024 рік склав понад 1,5 млн грн.

Нагадаємо, загалом під час обшуків у керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи виявили приблизно 6 млн доларів готівкою. Також була інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов дві сумки з готівкою у дворі будинку.

Також повідомлялося, що Крупа та її родичі, імовірно, нелегально перевозили готівку за кордон.

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