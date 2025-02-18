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18 февраля 2025, 14:38

СБУ разоблачили "крота" среди операторов БпЛА: передавал данные из дронов россиянам

18 февраля 2025, 14:38
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Фото: СБУ
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Оказалось, что 37-летний оператор БПЛА передавал данные российской ФСБ. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили агента ФСБ, который с помощью дронов корректировал удары РФ в Хмельницкой области. Оказалось, что 37-летний мужчина занимал должность оператора беспилотных систем. Он использовал штатные БПЛА для того, чтобы отслеживать "потенциальные цели".

В частности, агент РФ установил напротив узловой железнодорожной станции региона скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа для ФСБ.

По данным правоохранителей, предателя завербовали из-за запретной соцсети "Вконтакте". Затем он передавал данные врагу через анонимный чат в мессенджере. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары агрессора по локациям сил обороны на Покровском направлении. Данные он передавал врагу через мессенджер.

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