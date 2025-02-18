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18 лютого 2025, 14:38

СБУ викрили "крота" серед операторів БпЛА: передавав дані з дронів росіянам

18 лютого 2025, 14:38
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Фото: СБУ
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Виявилося, що 37-річний оператор БпЛА передавав дані російській ФСБ. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили агента ФСБ, який за допомогою дронів коригував удари РФ у Хмельницькій області. Виявилося, що 37-річний чоловік був на посаді оператора безпілотних систем. Він використовував штатні БпЛА для того, щоб відстежувати "потенційні цілі".

Зокрема, агент РФ встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

За даними правоохоронців, зрадника завербували через заборонену соцмережу "Вконтакте". Потім він передавав дані ворогу через анонімний чат в месенджері. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку. Дані він передавав ворогу через месенджер.

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