Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили агента ФСБ, який за допомогою дронів коригував удари РФ у Хмельницькій області. Виявилося, що 37-річний чоловік був на посаді оператора безпілотних систем. Він використовував штатні БпЛА для того, щоб відстежувати "потенційні цілі".

Зокрема, агент РФ встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

За даними правоохоронців, зрадника завербували через заборонену соцмережу "Вконтакте". Потім він передавав дані ворогу через анонімний чат в месенджері. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку. Дані він передавав ворогу через месенджер.