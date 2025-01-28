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28 января 2025, 19:06

У врача Сумской МСЭК, разоблаченной во взяточничестве, нашли незадекларированную квартиру в Италии

28 января 2025, 19:06
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фото: прокуратура
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В Сумской области сообщили о подозрении во взяточничестве врачу Областного коммунального учреждения "Сумский областной центр медико-социальной экспертизы"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру и СБУ.

По данным правоохранителей, женщина брала взятки за оформление инвалидности. При этом, по данным следствия, чиновница требовала взятки у пациентов, имеющих законные основания для получения инвалидности.

Стоимость своих "услуг" женщина оценивала до 20 тыс. грн в зависимости от диагноза или срока продления имеющейся группы инвалидности. Средства потерпевшие перечисляли врачу на личный банковский счет.

Правоохранители задокументировали пол десятка фактов получения чиновницей неправомерной выгоды. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Также правоохранители задокументировали у женщины наличие незадекларированной квартиры, приобретенной в Италии в 2023 году стоимостью 40 тыс. евро.

Напомним, ранее в Одессе задержали врача, который за 700 долларов производил "липовые" справки для мужчин.

взятка врачи Сумская область коррупционная схема инвалидность МСЭК
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