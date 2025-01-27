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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В конце ноября 2024 года правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения медработниками денег у защитника и сообщили им о подозрениях. Сейчас в ходе досудебного расследования установлены еще две фигурантки, причастные к схеме.

Житель Коростенщины с III группой инвалидности, полученной в результате войны, нуждался в продлении срока действия пенсионного удостоверения. Секретарша врачебно-консультативной комиссии предложила "посодействовать" в подготовке необходимых меддокументов за 2000 долларов. Мужчина вынужден был согласиться, поскольку женщина ясно дала ему понять, что без ее "помощи" никаких документов он не получит.

Также за ее советом защитник обратился к врачу Малинской городской больницы, который за 10 тысяч гривен согласился предоставить нужное заключение о стационарном лечении.

После передачи средств врачу, секретарь ВКК также получила от мужчины 1500 долларов и 21 тысячу гривен, пообещав "договориться с нужными людьми". Полицейские выяснили, что речь шла о двух чиновницах Коростенской МСЭК.

Предварительно секретарь ВКК договаривалась с женщинами об изготовлении необходимых документов и их регистрации, а также поделила незаконно полученные средства.

Правоохранители задокументировали действия всех причастных к схеме.

Следователи сообщили о новых подозрениях врачу и секретарю ЛКК:

43-летнего врача подозревают в получении взятки за действия в интересах давшего его (ч. 3 ст. 354 УК Украины).

59-летнюю секретаршу ВКК – в соучастии в получении взятки для себя и других лиц по договоренности с группой лиц (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Кроме них, подозрение получили еще две чиновницы из МСЭК, 54 и 47 лет. Им инкриминируют получение взятки по договоренности с группой лиц, используя служебное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избирает им меру пресечения.

Женщинам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Мужчине, не находившемуся в сговоре с другими фигурантками, грозит наказание от штрафа до 2-летнего лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе задержали врача, который за 700 долларов производил "липовые" справки для мужчин.