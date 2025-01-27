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27 января 2025, 10:18

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидируют пожары, возникшие в результате вражеских атак

27 января 2025, 10:18
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фото: ГСЧС Франковщины
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В Прикарпатье из-за российских атак возникли два пожара на объекте инфраструктуры

Об этом в Телеграмме сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Как отмечается, утром 27 января РФ атаковала Прикарпатье, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях. Пострадавших нет.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар площадью 100 кв.м, ликвидация пожара площадью 500 кв. м продолжается. На месте привлекалось 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате российского авиаудара по Харьковской области повреждения получили 13 частных домов, одна женщина получила ранения.

Как сообщалось, Россия ночью запустила по Украине более 100 дронов. Военные подтверждают сбивание половины беспилотников.

Напомним, в течение суток РФ нанесла 263 удара по Запорожской области . К счастью, обошлось без жертв.

Прикарпатье Ивано-Франковская область обстрелы пожар ГСЧС война агрессия
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