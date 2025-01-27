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27 января 2025, 11:02

Россияне обстреляли Никополь: повреждено предприятие, пятеро раненых

27 января 2025, 11:02
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фото: прокуратура
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Утром 27 января российские военные обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В результате обстрела ранены пятеро мужчин в возрасте от 30 до 39 лет.

Поврежденное предприятие.

Напомним, в ночь на 27 января россияне запустили по территории Украины 104 беспилотника. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 39 – локационно потеряны.

война обстрелы предприятие Никополь пострадавшие
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