В Одесской области в результате пожара погиб мужчина
Пожар произошел утром 23 декабря в селе Гольма, что в Подольском районе области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В селе горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 кв.метров.
К сожалению, на месте обнаружили погибшего мужчину. Еще одного мужчину пожарным удалось спасти, его передали медикам.
Напомним, ночью 19 декабря в Николаевской области мать спасла из горящего дома шестерых детей.
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