В Винницкой области огонь унес жизнь местного жителя

Фото: ГУ ГСЧС в Винницкой области

За прошедшие сутки в Винницкой области произошло четыре пожара, в результате одного из которых погиб человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает RegioNews.

По информации спасателей, трагедия произошла в селе Вороновица Винницкого района, где загорелась летняя кухня. На месте пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тело 50-летнего мужчины.

В тот же день в селе Мальчевцы Жмеринского района из-за короткого замыкания электросети загорелось хозяйственное здание. Огонь уничтожил шиферную кровлю на площади в 20 квадратных метров и домашние вещи.

Еще один пожар бойцы ГСЧС ликвидировали у поселка Песчанка – там горел гараж площадью более 16 квадратных метров. В ведомстве отметили, что это произошло из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов.

Напомним, сегодня в Одесской области в результате пожара погиб мужчина. Еще одного мужчину пожарным удалось спасти, его передали медикам.

А ночью 19 декабря в Николаевской области мать спасла из горящего дома шестерых детей.