На Хмельнитчине горел жилой дом: погиб мужчина, пострадала женщина

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Трагическое событие произошло вчера, 15 декабря, в селе Богдановцы Хмельницкого района. В результате пожара есть погибший и пострадавшая

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник в жилом доме. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.

"К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Также на пожаре получила травмы женщина 1936 года рождения", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

15 декабря на территории Хмельницкой области произошли пять пожаров. Чрезвычайники оперативно их ликвидировали.

Напомним, в ночь на 15 декабря в поселке Теофиполь Хмельницкого района загорелась частная пекарня. Огонь распространился на площадь в 250 квадратных метров.