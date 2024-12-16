В Хмельницкой области разоблачили подпольные цеха по изготовлению табака
Правоохранители в Хмельницкой области разоблачили группу дельцов, организовавших незаконное производство и распространение табака
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Табак выращивали и перерабатывали с помощью промышленного оборудования без разрешительных документов. Мощности находились в нежилых помещениях на территории области.
"Чтобы скрыть незаконную деятельность, оборудование, с помощью которого перерабатывался табак, размещали в разных местах. Готовую табачную продукцию фигуранты уголовного производства продавали по всей Украине", – рассказали в БЭБ,
Правоохранители провели 18 обысков в подпольных цехах, а также в автомобиле. В результате изъяли около 10 тонн табака и оборудования для его переработки, в том числе сушки.
Примерная стоимость изъятого имущества составляет 10 млн грн.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Напомним, ранее в лесу на Киевщине обнаружили подпольный цех по производству сигарет. Правоохранители провели 19 обысков.