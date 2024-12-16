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16 декабря 2024, 15:59

В Хмельницкой области разоблачили подпольные цеха по изготовлению табака

16 декабря 2024, 15:59
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фото: БЭБ
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Правоохранители в Хмельницкой области разоблачили группу дельцов, организовавших незаконное производство и распространение табака

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Табак выращивали и перерабатывали с помощью промышленного оборудования без разрешительных документов. Мощности находились в нежилых помещениях на территории области.

"Чтобы скрыть незаконную деятельность, оборудование, с помощью которого перерабатывался табак, размещали в разных местах. Готовую табачную продукцию фигуранты уголовного производства продавали по всей Украине", – рассказали в БЭБ,

Правоохранители провели 18 обысков в подпольных цехах, а также в автомобиле. В результате изъяли около 10 тонн табака и оборудования для его переработки, в том числе сушки.

Примерная стоимость изъятого имущества составляет 10 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее в лесу на Киевщине обнаружили подпольный цех по производству сигарет. Правоохранители провели 19 обысков.

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