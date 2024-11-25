Имущество арестовали: НАБУ расследует обогащение нардепа Николая Тищенко более чем на 30 млн грн

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует вероятное обогащение и недостоверное декларирование народного депутата Николая Тищенко на сумму более 30 млн. грн.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков, передает RegioNews.

Он отметил, что бывший директор фирмы "Римид" (компания-владелец ресторана "Велюр" Николая Тищенко) Сергей Вакальчук за один день обогатился новой квартирой, домом и двумя земельными участками. На это обратили внимание журналисты Bihus.Info.

В частности, Вакальчук получил имущество, которым, по словам Новикова, пользовались Тищенко и его жена. Речь идет о:

квартире в Киеве площадью почти 100 "квадратов" в доме, где расположен ресторан "Велюр";

двух земельных участках и доме площадью 332 "квадрата" в Козине, что под Киевом;

автомобиле Mercerdes-Benz V250 2016 года выпуска.

"В общем Вакальчук получил имущества почти на 9 млн грн, рыночная стоимость которого намного выше. Анализ его доходов подтверждает, что он не мог получить такое имущество", – говорится в сообщении.

По информации Олега Новикова, детективы НАБУ расследуют факты вероятного обогащения народного депутата Николая Тищенко на сумму более 30 млн. гривен и недостоверного декларирования.

По его данным, следователи Государственного бюро расследований нашли во время обысков у нардепа и его жены мобильные телефоны (часть повреждена самим Тищенко), 491 550 долларов и 390 100 евро наличных денег, а также наручные часы Audemars Piguet. На указанное имущество Высший антикоррупционный суд арестовал как на вещественные доказательства.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко. Он подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Как известно, 13 ноября, в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко на скулах Киева, фигурирующего в уголовном производстве и находящегося под круглосуточным домашним арестом.