17:18  25 ноября
Российские войска ударили ракетой по Одесщине: в ОВА рассказали о последствиях
15:48  25 ноября
Три дня бродил по горам без еды: на Закарпатье спасли 20-летнего парня из Днепропетровщины
13:51  25 ноября
Подожгли приемные ТЦК и военные авто: в Сумах и Киевской области задержали поджигателей
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2024, 20:30

Имущество арестовали: НАБУ расследует обогащение нардепа Николая Тищенко более чем на 30 млн грн

25 ноября 2024, 20:30
Читайте також українською мовою
фото: УНИАН
Читайте також
українською мовою

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует вероятное обогащение и недостоверное декларирование народного депутата Николая Тищенко на сумму более 30 млн. грн.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков, передает RegioNews.

Он отметил, что бывший директор фирмы "Римид" (компания-владелец ресторана "Велюр" Николая Тищенко) Сергей Вакальчук за один день обогатился новой квартирой, домом и двумя земельными участками. На это обратили внимание журналисты Bihus.Info.

В частности, Вакальчук получил имущество, которым, по словам Новикова, пользовались Тищенко и его жена. Речь идет о:

  • квартире в Киеве площадью почти 100 "квадратов" в доме, где расположен ресторан "Велюр";
  • двух земельных участках и доме площадью 332 "квадрата" в Козине, что под Киевом;
  • автомобиле Mercerdes-Benz V250 2016 года выпуска.

"В общем Вакальчук получил имущества почти на 9 млн грн, рыночная стоимость которого намного выше. Анализ его доходов подтверждает, что он не мог получить такое имущество", – говорится в сообщении.

По информации Олега Новикова, детективы НАБУ расследуют факты вероятного обогащения народного депутата Николая Тищенко на сумму более 30 млн. гривен и недостоверного декларирования.

По его данным, следователи Государственного бюро расследований нашли во время обысков у нардепа и его жены мобильные телефоны (часть повреждена самим Тищенко), 491 550 долларов и 390 100 евро наличных денег, а также наручные часы Audemars Piguet. На указанное имущество Высший антикоррупционный суд арестовал как на вещественные доказательства.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко. Он подозревается в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре.

Как известно, 13 ноября, в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко на скулах Киева, фигурирующего в уголовном производстве и находящегося под круглосуточным домашним арестом.

ГБР НАБУ расследование Николай Тищенко Декларация обогащение
НАБУ проверяет министра Виталия Коваля из-за квартиры за 17 млн грн
20 ноября 2024, 12:43
Адвокаты Тищенко "завалили" суд ходатайствами, решение о мере пресечения не принято
14 ноября 2024, 21:43
Тищенко требует отвода судьи из-за подозрений в "кумовстве"
14 ноября 2024, 18:34
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Россияне атакуют Сумщину ракетами и "шахедами", - ОВА
25 ноября 2024, 21:02
В Лозовой Харьковской области строят укрытие для 500 школьников
25 ноября 2024, 19:55
В Одессе работники ТЦК задерживали мужчин и требовали деньги за отсрочку от мобилизации
25 ноября 2024, 19:16
Уже 25 пострадавших: появилось видео из дрона с последствиями ракетного удара по Харькову
25 ноября 2024, 18:40
Тамилу Ташеву избрали народным депутатом Украины, — ЦИК
25 ноября 2024, 18:00
Зеленский провел Ставку, посвященную защите энергетики
25 ноября 2024, 17:35
Российские войска ударили ракетой по Одесщине: в ОВА рассказали о последствиях
25 ноября 2024, 17:18
Двум громадам Харьковщины международные партнеры помогут с восстановлением инфраструктуры
25 ноября 2024, 17:11
Россияне ударили по спальному району Херсона: погиб мужчина
25 ноября 2024, 16:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »