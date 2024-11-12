Расследование в отношении главы Хмельницкой МСЭК: суд арестовал 1,5 тысячи "инвалидных" медицинских дел

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на документы, изъятые во время обысков в Хмельницком областном центре медико-социальной экспертизы (МСЭК) в рамках уголовного производства по его главе Татьяны Крупы

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

В частности, по данным издания, были арестованы журналы протоколов заседаний областной МСЭК, журналы учета справок МСЭК, должностные инструкции, приказы главврача, медицинские дела, акты осмотра и другие документы.

Большинство арестованных документов составляют медицинские дела людей, которым Хмельницкая МСЭК утвердила инвалидность в течение 2022-2024 года. Всего таких дел арестовано более 1,5 тысяч.

В этом списке есть дела работников прокуратуры, судов, полиции и военнослужащих. Обосновывая необходимость ареста документов, прокурор в своем ходатайстве заявил, что эти документы являются вещественными доказательствами в уголовном производстве в отношении Татьяны Крупы.

К слову, ранее стало известно, что подозреваемая в незаконном обогащении глава МСЭК Хмельнитчины Татьяна Крупа на суде объяснила, откуда в ее помещении взялось такое большое количество наличных, которое обнаружили во время обысков. Она заверила, что большинство изъятых средств не принадлежат непосредственно ее семье, это якобы деньги "инвесторов" ее мужа.

Также ранее выяснилось, что скандальная руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свою должность.

Напомним, 4 октября руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу правоохранители разоблачили на незаконном обогащении. Во время обысков в доме чиновницы обнаружили огромную сумму наличных - примерно 6 млн долларов в разной валюте.

Только через месяц после обысков, 5 ноября, ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал ряд имущества в уголовном производстве в отношении Татьяны Крупы. Речь идет, в частности, и об изъятых во время обысков наличных.