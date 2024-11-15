В Одесской области тракторист насмерть сбил 15-летнего парня и скрылся с места ДТП

фото: полиция

В селе Заможное Новоборысовской общины Одесской области местная жительница обнаружила на обочине дороги тело 15-летнего парня. Впоследствии выяснилось, что он погиб из-за ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Осмотрев тело, полицейские пришли к выводу, что юноша получил травмы в ДТП. Водителя, нанесшего несовершеннолетнему телесные повреждения, объявили в розыск.

Через несколько часов виновника аварии удалось задержать. Им оказался 45-летний тракторист из соседнего села. Мужчину проверили на состояние алкогольного опьянения. Проверка показала, что он нетрезв.

Как сообщил сам фигурант, он выпил, когда гостил у брата, а уехал с места происшествия, потому что не заметил, что наехал на человека.

Правоохранители возбудили уголовное производство. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Транспортное средство у тракториста изъяли.

Напомним, смертельное происшествие произошло 9 ноября вблизи села Майорское Раздельнянского района Одесщины. Внедорожник Mitsubishi Pajero столкнулся с мотоциклом Mustang, выехавшим на полосу встречного движения. Погиб водитель мотоцикла.