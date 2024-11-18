В Житомирской области во время движения загорелся пассажирский автобус

фото: ГСЧС

В Коростенском районе Житомирской области спасатели ликвидировали пожар в рейсовом автобусе, где находились почти 50 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Житомирской области.

Инцидент произошел днем 17 ноября у села Ласка Коростенского района, загорелся рейсовый автобус сообщением Овруч-Киев.

Водитель рассказал спасателям, что остановил автобус на обочине после того, как почувствовал запах дыма в салоне. В транспорте находились около 50 пассажиров, они вышли из автобуса самостоятельно.

"По предварительной информации, очаг возгорания находился в отсеке двигателя", - отмечают в ГСЧС.

Спасатели быстро ликвидировали пожар. Огонь повредил проворный отсек. Люди не пострадали. Прекращения возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине в ДТП пострадали четыре человека.