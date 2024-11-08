В Киевской области в результате обстрела повреждены высоковольтные сети
Во время атаки 8 ноября ночью россияне повредили в Киевской области высоковольтные сети. Энергетики работают над ремонтом линий
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"Сегодня обломки вражеских дронов снова повредили высоковольтные сети в Киевской области. Энергетики оперативно переключили все дома на резервное питание. При этом свет в домах не исчезал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поврежденные линии нуждаются в ремонте. Энергетики уже работают на местах.
Напомним, по состоянию на утро 8 ноября силы ПВО сбили четыре российских управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника. 26 вражеских дронов локационно потеряны в разных регионах Украины.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в Киевской области пострадали четыре человека. В полиции показали последствия атаки.