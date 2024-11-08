На Хмельнитчине ПВО сбило два "Шахеда": поврежден дом

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Ночью 8 ноября в Хмельницкой области силы ПВО сбили два российских беспилотника типа Shahed

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

"В результате атаки повреждены кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших или погибших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали Одесскую область. Под удар попали частные дома и учебное заведение. Есть погибший и пострадавшие.