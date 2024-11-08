Обстрел Запорожья: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

фото: ОВА

В больницах Запорожья находятся 15 пострадавших от вражеского обстрела города 7 ноября

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

"В крайне тяжелом состоянии – 5-летний мальчик. Ему сделали операцию, он на аппарате искусственной вентиляции легких", – отметил чиновник.

Состояние еще четырех человек, в том числе двух медработников, врачи оценивают как тяжелое.

Раненым оказывается вся необходимая помощь.

Также глава ОВА рассказал, что 7 ноября россияне атаковали областной онкологический диспансер. В другие больницы города эвакуировали 17 пациентов.

"Ранены по меньшей мере 8 медиков больницы. Двое из них – в тяжелом состоянии. Вчера вблизи одного из медработников взорвался вражеский КАБ. Мужчину прооперировали нейрохирурги, он под наблюдением врачей", – говорится в сообщении.

Напомним, днем 7 ноября российские войска нанесли удар авиабомбами и ракетами по Запорожью. В результате обстрела разрушены дома, повреждена больница.

В Запорожье 8 ноября объявили Днем траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела города. Число погибших возросло до 9.