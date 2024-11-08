Силы ПВО сбили четыре ракеты Х-59/69 и 62 беспилотника

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По состоянию на утро 8 ноября Силы обороны Украины сбили четыре российских управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62 беспилотника

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 8 ноября (с 18:00 7 ноября) россияне нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел – РФ, Чауда – Крым. Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Один – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

В результате ночной российской атаки пострадали, повреждены дома и имущество мирных жителей на Одесщине, Харьковщине, Сумщине и Хмельнитчине.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали Одесскую область. Под удар попали частные дома и учебное заведение. Есть погибший и пострадавшие.