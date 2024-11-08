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08 листопада 2024, 12:40

У ДСНС показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Хмельниччині

08 листопада 2024, 12:40
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фото: ДСНС
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Внаслідок дронового удару у ніч проти 8 листопада на Хмельниччині виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Рятувальники уже ліквідували загорання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

У рятувальному відомстві зазначили, що внаслідок пожежі у багатоквартирному житловому будинку в одному з міст області ніхто не постраждав.

"Рятувальники ліквідували пожежу та надали необхідну допомогу людям", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, реагувати на загрози й перебувати в укритті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вночі 8 листопада у Хмельницькій області сили ППО збили два російські безпілотники типу Shahed. А загалом протягом ночі та ранку Сили оборони України збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники.

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