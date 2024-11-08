У ДСНС показали наслідки нічної атаки "шахедів" на Хмельниччині
Внаслідок дронового удару у ніч проти 8 листопада на Хмельниччині виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Рятувальники уже ліквідували загорання
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
У рятувальному відомстві зазначили, що внаслідок пожежі у багатоквартирному житловому будинку в одному з міст області ніхто не постраждав.
"Рятувальники ліквідували пожежу та надали необхідну допомогу людям", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, реагувати на загрози й перебувати в укритті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вночі 8 листопада у Хмельницькій області сили ППО збили два російські безпілотники типу Shahed. А загалом протягом ночі та ранку Сили оборони України збили чотири російські керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники.