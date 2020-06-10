Мэр Хмельницкого вступил в Национальный союз журналистов

Александр Симчишин рассказал о "медиа-киллерах", "джинсовиках" и "заробитчанах" среди СМИ Хмельницкого

Александр Симчишин рассказал о "медиа-киллерах", "джинсовиках" и "заробитчанах" среди СМИ Хмельницкого

Фото: Хмельницкий горсовет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Подольские вести".

Городской голова не ответил на вопрос журналистов о том, зачем ему членство в союзе и чья была идея вступления. Зато Симчишин рассказал о своем опыте работы в газетах и журналах.

С 2002 по 2006 я редактировал газету благотворительного фонда"Хесед-Бешт" – ред.), потом был редактором газеты "Нацдоба", затем – областной "Свободы" и куратором партийной пресс-службы. Дописывал также в научные журналы, несколько статей написал в центральные СМИ", - вспомнил Александр Симчишин.

Также, комментируя вступление в НСЖУ мэр Хмельницкий рассказал о собственном видении местного медиасреды. По мнению городского головы, на Хмельнитчине есть реально независимые сми, где работают профессиональные журналисты.

В то же время, по его словам, существуют и СМИ другого типа. Таких он назвал "медиа-киллерами", "джинсовиками" и "заробитчанами".

На вопрос, не считает ли он муниципальную телерадиокомпанию (МТРК) "Город" слишком подконтрольной городскому совету, Александр Симчишин ответил так:

МТРК освещает часть работы Хмельницкого городского совета, предоставляет официальную информацию, освещает и проблемные вопросы в городе, а также общественно-политическая, культурная и спортивная жизнь города.

Напомним, в конце мая мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились к правительству относительно языкового законодательства.