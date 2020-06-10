Мэр Хмельницкого вступил в Национальный союз журналистов
Хмельницкая областная организация Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) пополнилась новым членом. Им стал городской голова Александр Симчишин.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Подольские вести".
Городской голова не ответил на вопрос журналистов о том, зачем ему членство в союзе и чья была идея вступления. Зато Симчишин рассказал о своем опыте работы в газетах и журналах.
С 2002 по 2006 я редактировал газету благотворительного фонда"Хесед-Бешт" – ред.), потом был редактором газеты "Нацдоба", затем – областной "Свободы" и куратором партийной пресс-службы. Дописывал также в научные журналы, несколько статей написал в центральные СМИ", - вспомнил Александр Симчишин.
Также, комментируя вступление в НСЖУ мэр Хмельницкий рассказал о собственном видении местного медиасреды. По мнению городского головы, на Хмельнитчине есть реально независимые сми, где работают профессиональные журналисты.
В то же время, по его словам, существуют и СМИ другого типа. Таких он назвал "медиа-киллерами", "джинсовиками" и "заробитчанами".
На вопрос, не считает ли он муниципальную телерадиокомпанию (МТРК) "Город" слишком подконтрольной городскому совету, Александр Симчишин ответил так:
МТРК освещает часть работы Хмельницкого городского совета, предоставляет официальную информацию, освещает и проблемные вопросы в городе, а также общественно-политическая, культурная и спортивная жизнь города.
Напомним, в конце мая мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились к правительству относительно языкового законодательства.