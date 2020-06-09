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09 июня 2020, 10:25 7

В Харькове пьяный экс-советник Кернеса устроил ДТП: четверо потерпевших (ВИДЕО16+)

09 июня 2020, 10:25 7
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Причины аварии пока неизвестны
Причины аварии пока неизвестны
Фото: ХС.Харьков/ Facebook
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В Харькове на проспекте Победы, 64, вероятно, экс-чиновник Харьковского горсовета устроил тройное ДТП с пострадавшими. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Канал 24".

Как пишет телеграмм канал "ХС.Харьков", инцидент произошел поздно вечером 8 июня. В результате не менее четырех человек забрала скорая. Пока о причинах аварии ничего неизвестно.

После проишествия вероятный виновник закрылся в машине, которую окружила толпа разъяренных прохожих.

После приезда полиции водитель все же вышел из машины. На обнародованных кадрах видно, что он пьян. Также, по словам очевидцев, виновник угрожал одному из свидетелей ударить его по голове.

Проходить тест на драгере нарушитель отказался, а когда его привезли в больницу сдать анализы на алкоголь - устроил перепалку с активистами.

По словам медиков, мужчина вел себя настолько неадекватно, что ему даже сделать кардиограмму было невозможно. Он отказался сдать анализы и уехал из больницы.

Харьковские телеграмм каналы пишут, что за рулем "Mercedes", который собственно столкнулся с другим машинами, был Юрий Витальевич Санин - бывший начальник департамента земельных ресурсов Харьковского горсовета.

В свое время он также был советником мэра Геннадия Кернеса и фигурантом еще одного скандала.

В 2018 году ему объявили о подозрении по статье Криминального кодекса о злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия. По данным прокуратуры Харьковской области, Санин с нарушением законов подписал проект, благодаря которому в частную собственность передали 0,22 гектара государственных земель.

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ДТП полиция мэр алкоголь Харьков больницы авария скандал Геннадий Кернес советник
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