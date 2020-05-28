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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
28 мая 2020, 18:29 22

Мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились к правительству относительно языкового законодательства

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28 мая 2020, 18:29 22
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Виталий Марцинкив, Александр Симчишин и Сергей Надал считают недопустимыми высказывания президента об уменьшении языковых квот
Фото: Слово и дело
Виталий Марцинкив, Александр Симчишин и Сергей Надал считают недопустимыми высказывания президента об уменьшении языковых квот

Городские головы Ивано-Франковска, Хмельницкого и Тернополя обратились с совместным заявлением к правительству Украины по изменениям языкового законодательства.

Об этом пишет RegioNews.

Его принятие – это очередные попытки чиновников разрушать основы украинской государственности. К таким попыткам принадлежат публично высказанные намерения ограничить использование украинского государственного языка в публичной сфере", - говорится в обращении.

В частности Сергей Надал, Руслан Марцинкив и Александр Симчишин назвали недопустимыми высказывания Президента Украины Владимира Зеленского относительно украинского языка и его стремление уменьшить квоты.

20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "навести порядок с языковыми квотами", чтобы устранить "несправедливость в отношении людей, которые не являются украиноязычными", - указано в документе.

Очередным шагом стало заявление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о необходимости менять закон о языке.

Инициаторы обращения трактуют такие действия со стороны власть имущих, как политическую диверсию против Украины, украинской нации и каждого украинца, что провоцируют гражданский конфликт.

Городские головы требуют у председателя Верховной Рады, президента Украины и главы правительства: прекратить нападки на основы украинской нации и государственности; публичного извинения за высказывания, что презирают Украину; остановить политику малороссийства и уничтожение государства.


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