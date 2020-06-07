Как мэр Ужгорода и председатель ОГА на Закарпатье 10 километров бегали (фоторепортаж)
Городской голова Ужгорода Богдан Андриев и председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сегодня присоединился к забегу "Беги с Головой! Беги к цели!". Таким образом власти хотят привлечь горожан к занятиям спортом после карантина
Об этом в соцсетях рассказал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, пишет RegioNews.
Участники в возрасте от 10 до 70 лет, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и любители из Ужгорода, Виноградова и Перечина, пробежали 10 километров.
Первые 10 км вместе с закарпатцами мы пробежали! Спасибо всем , кто поддержал инициативу, присоединился и пробежал со мной бок о бок! Прежде всего хотелось привлечь внимание к здоровому образу жизни. Бег – это доступный вид спорта на свежем воздухе. Для меня лично бег – это еще и элемент медитации. Это моя зона комфорта и мой образ жизни. Такие забеги будут регулярными, по субботам. В рамках забегов мы начнем благотворительные взносы, поддержим детей, которые нуждаются в помощи!Опубликовано Алексей Петров Воскресенье, 7 июня 2020 года.
Стартовали участники на набережной Независимости от медицинского факультета УжНУ, бежали 4 круга через транспортный и пешеходный мосты.
Победителей марафона не определяли, поскольку целью было привлечение общественности к здоровому образу жизни и занятий спортом, особенно после малоподвижности в период карантина.
Организаторы выразили надежду, что такой забег станет традиционным.
Напомним, на днях Зеленский объяснил, почему назначил Петрова председателем Закарпатской ОГА
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