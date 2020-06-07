13:15  07 июня
Без дистанции: в церквях Киева зафиксировали нарушения правил карантина
15:02  07 июня
К охране курортов Одесской области привлекли Нацгвардию и полицию
15:29  07 июня
Четыре области и Киев не готовы к ослаблению карантина
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 16:15 15

Как мэр Ужгорода и председатель ОГА на Закарпатье 10 километров бегали (фоторепортаж)

Читайте також
українською мовою
07 июня 2020, 16:15 15
Читайте також українською мовою
Мэр Ужгорода Андриев и председатель Закарпатской ОГА Петров пробежали 10 километров, чтобы стимулировать людей заниматься спортом
Фото: Ужгородская городская рада
Мэр Ужгорода Андриев и председатель Закарпатской ОГА Петров пробежали 10 километров, чтобы стимулировать людей заниматься спортом

Городской голова Ужгорода Богдан Андриев и председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сегодня присоединился к забегу "Беги с Головой! Беги к цели!". Таким образом власти хотят привлечь горожан к занятиям спортом после карантина

Об этом в соцсетях рассказал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, пишет RegioNews.

Участники в возрасте от 10 до 70 лет, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и любители из Ужгорода, Виноградова и Перечина, пробежали 10 километров.

Первые 10 км вместе с закарпатцами мы пробежали! Спасибо всем , кто поддержал инициативу, присоединился и пробежал со мной бок о бок! Прежде всего хотелось привлечь внимание к здоровому образу жизни. Бег – это доступный вид спорта на свежем воздухе. Для меня лично бег – это еще и элемент медитации. Это моя зона комфорта и мой образ жизни. Такие забеги будут регулярными, по субботам. В рамках забегов мы начнем благотворительные взносы, поддержим детей, которые нуждаются в помощи!

Опубликовано Алексей Петров Воскресенье, 7 июня 2020 года.

Стартовали участники на набережной Независимости от медицинского факультета УжНУ, бежали 4 круга через транспортный и пешеходный мосты.

Победителей марафона не определяли, поскольку целью было привлечение общественности к здоровому образу жизни и занятий спортом, особенно после малоподвижности в период карантина.

Организаторы выразили надежду, что такой забег станет традиционным.

Напомним, на днях Зеленский объяснил, почему назначил Петрова председателем Закарпатской ОГА


Закарпатье Ужгород Алексей Петров ОГА глава мэр Богдан Андриев спорт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Житомирской области усилили карантин из-за роста новых случаев COVID-19
06 июня 2020, 14:28
Советник председателя сумского облсовета предложил Зеленскому назначить его председателем Киевской ОГА
05 июня 2020, 18:43
Во Львовской области продлили карантин до 12 июня
05 июня 2020, 18:11
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
Должность председателя Харьковской ОГА пытались продать за миллион долларов
02 июня 2020, 14:38
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 июня 2020, 13:00
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Все видео »
Андриив Богдан
Городской голова Ужгорода
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Все досье »