На Хмельниччині фірма соратника Тимошенко збудує комплекс для переробки радіоактивних відходів
ТОВ «Атоммонтажсервіс» до кінця 2021 року планує збудувати на території Хмельницької АЕС завод з переробки радіоактивних відходів
Відокремлений підрозділ Хмельницької АЕС повідомив про намір укласти договір з ТОВ "Атоммонтажсервіс" на будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів Хмельницької АЕС загальною вартістю 173,16 млн грн.
Про це повідомляє "Главком" з посиланням на систему ProZorro, пише RegioNews.
Метою спорудження вказаного комплексу є переробка твердих радіоактивних відходів, які вже накопичені у сховищах АЕС і тих, що утворюються при поточній експлуатації енергоблоків та будуть утворюватись при знятті з експлуатації енергоблоків ХАЕС.
Комплекс складатиметься з блоку переробки і сховища твердих радіоактивних відходів. Будівельні роботи виконуватимуться на території ХАЕС. В’їзд автотранспорту і прохід персоналу на територію здійснюватиметься через контрольно-пропускні пункти.
За даним відкритих реєстрів, ТОВ "Атоммонтажсервіс" зареєстровано 2003 року у Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС. Кінцевим бенефіціаром і директором фірми виступає депутат Нетішинської міської ради Сергій Вознюк. Він же є головою фракції ВО "Батьківщина" у цій же міськраді.
Раніше ЗМІ повідомляли, що "Атоммонтажсервіс" приходив на тендери "Енергоатома" з продукцію ВАТ "СвердНДІхіммаш" із групи "Атоменергомаш" російського державного концерну "Росатом". Також фірма була субпідрядником угорської компанії EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft, яка поставляла "Енергоатому" продукцію угорської компанії Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft" із того ж держконцерну "Росатом".
Єдиним конкурентом на торгах виступило ПрАТ "Юженергобуд" (Миколаївська область), цінова пропозиція якого була вищою на 11,2%.За даними Youcontrol, проти цього підприємства порушено справу про банкрутство.
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