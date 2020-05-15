Мощность украинских атомных станций упала до исторического минимума – Герус
Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет менее, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум в Украине.
14 мая из-за аварийного ремонта отключили третий блок Южно-Украинской АЭС, поэтому общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт. Это составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.
Об этом сообщил председатель энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, пишет RegioNews.
На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Чем больше конкуренции, тем выше цена", - констатировал Герус
Сегодня был остановлен еще один атомный блок в аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-украинской...Опубликовано Andriy Gerus Четверг, 14 мая 2020 года.
На сегодня в ремонтах и простоях находятся всего пять атомных блоков, общее недогрузки работающих блоков сегодня на 11:32 составляет 1170 МВт - таковы внешние административные ограничения работы Энергоатома.
Минимум половина из этого ограничения является надуманным. Более того, неделю назад Энергоатом нес мощность на 900 МВт больше - 8200 МВт - хотя за неделю особо ничего в системе не изменилось, ни погода, ни потребление" - написал нардеп.
В то же время Герус заявил, что увеличилась нагрузка на угольные электростанции (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.
Работа атомных блоков (поправлена по ЮУАЭС). Вчера в результате аварийного отключения блока ЮУАЭС-3 была снижена работающая...Опубликовано Andriy Gerus Пятница, 15 мая 2020 г.
Также нардеп сообщил, что на сегодня на украинских АЭС запасов ядерного топлива на 1,5-2 года вперед, и есть твердый график дальнейших закупок ядерного топлива. Поэтому искусственная остановка блоков Энергоатома создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость энергетической отрасли от отдельных олигархических финансово-промышленных групп.
По мнению Геруса, такая ситуация представляет угрозу национальной безопасности, поэтому нардеп готовит обращение в СБУ и СНБОУ.
Напомним, ГБР начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий служебных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Одновременно В Мінекоенерго подтвердили, что не будут менять тарифы для населения на электроэнергию.
Позже эту мысль озвучил и премьер Денис Шмыгаль. Он заявил, что тариф на электроэнергию для населения является принципиальным вопросом, и менять стоимость ресурса не будут.
- 17:21 15 мая За регистрацию новых "скорых" Одесская ОГА заплатит более семи млн грн
- 17:13 15 мая В ЦИК начитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
- 16:59 15 мая В Тернополе три дня подряд не фиксируют новых случаев COVID-19
- 16:51 15 мая В Черновцах хотят премировать медиков из Днепра, которые помогают бороться с COVID-19
- 16:44 15 мая Карантин планируют ослаблять каждые 10 дней, - Степанов
- 16:35 15 мая Гибель ребенка под скульптурой в Запорожье: директор парка уволился без санкций
- 16:07 15 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 11:30 15 мая На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки
- 11:22 13 мая В Украине начались масштабные митинги автоперевозчиков - протестуют в столице и областных центрах