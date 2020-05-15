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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
15 мая 2020, 14:14 4

Мощность украинских атомных станций упала до исторического минимума – Герус

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15 мая 2020, 14:14 4
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На остановку атомных блоков отреагировал рынок - цена электроэнергии выросла на 15%
На остановку атомных блоков отреагировал рынок - цена электроэнергии выросла на 15%

Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет менее, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум в Украине.

14 мая из-за аварийного ремонта отключили третий блок Южно-Украинской АЭС, поэтому общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт. Это составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

Об этом сообщил председатель энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, пишет RegioNews.

На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Чем больше конкуренции, тем выше цена", - констатировал Герус

Сегодня был остановлен еще один атомный блок в аварийный ремонт в 17:51 был отключен третий блок Южно-украинской...

Опубликовано Andriy Gerus Четверг, 14 мая 2020 года.

На сегодня в ремонтах и простоях находятся всего пять атомных блоков, общее недогрузки работающих блоков сегодня на 11:32 составляет 1170 МВт - таковы внешние административные ограничения работы Энергоатома.

Минимум половина из этого ограничения является надуманным. Более того, неделю назад Энергоатом нес мощность на 900 МВт больше - 8200 МВт - хотя за неделю особо ничего в системе не изменилось, ни погода, ни потребление" - написал нардеп.

В то же время Герус заявил, что увеличилась нагрузка на угольные электростанции (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.

Работа атомных блоков (поправлена по ЮУАЭС). Вчера в результате аварийного отключения блока ЮУАЭС-3 была снижена работающая...

Опубликовано Andriy Gerus Пятница, 15 мая 2020 г.

Также нардеп сообщил, что на сегодня на украинских АЭС запасов ядерного топлива на 1,5-2 года вперед, и есть твердый график дальнейших закупок ядерного топлива. Поэтому искусственная остановка блоков Энергоатома создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость энергетической отрасли от отдельных олигархических финансово-промышленных групп.

По мнению Геруса, такая ситуация представляет угрозу национальной безопасности, поэтому нардеп готовит обращение в СБУ и СНБОУ.

Напомним, ГБР начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий служебных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Одновременно В Мінекоенерго подтвердили, что не будут менять тарифы для населения на электроэнергию.

Позже эту мысль озвучил и премьер Денис Шмыгаль. Он заявил, что тариф на электроэнергию для населения является принципиальным вопросом, и менять стоимость ресурса не будут.


электроэнергия Энергоатом кризис Андрей Герус АЭС
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