Минэнерго: тарифы для населения не будут поднимать

До конца года цены будут фиксированными, несмотря на кризис

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До конца года цены будут фиксированными, несмотря на кризис

В Минэкоэнерго подтвердили, что не будут изменять тарифы для населения на электроэнергию.

Об этом на селекторном совещании заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, передает RegioNews.

Руководительница Минэнерго уточнила, что в прошлом году расценки также были неизменными. При этом пересмотр тарифов для промышленных потребителей тоже не является первоочередной задачей министерства, поскольку урегулировать баланс энергорынка это все равно не поможет. Буславец добавила, что сейчас энергетическая отрасль Украины переживает беспрецедентный кризис.

Напомним, ранее о кризисе заявили в Национальной комиссии, которая регулирует рынок энергетики и коммунальных услуг. Впрочем, в НКРЭКУ тоже пообещали не поднимать цены для населения, а искать альтернативные сценарии.

Тем временем Госбюро расследований начало дело о возможных неправомерных действиях чиновников Минэнерго.