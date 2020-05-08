Минэнерго: тарифы для населения не будут поднимать
В Минэкоэнерго подтвердили, что не будут изменять тарифы для населения на электроэнергию.
Об этом на селекторном совещании заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, передает RegioNews.
Руководительница Минэнерго уточнила, что в прошлом году расценки также были неизменными. При этом пересмотр тарифов для промышленных потребителей тоже не является первоочередной задачей министерства, поскольку урегулировать баланс энергорынка это все равно не поможет. Буславец добавила, что сейчас энергетическая отрасль Украины переживает беспрецедентный кризис.
Напомним, ранее о кризисе заявили в Национальной комиссии, которая регулирует рынок энергетики и коммунальных услуг. Впрочем, в НКРЭКУ тоже пообещали не поднимать цены для населения, а искать альтернативные сценарии.
Тем временем Госбюро расследований начало дело о возможных неправомерных действиях чиновников Минэнерго.
- 18:55 08 мая В Одесской области коронавирусом заболели более 120 медиков
- 18:50 08 мая В Кропивницком открыли "Поле памяти”
- 18:33 08 мая В Украине могут разрешить работу кинотеатров с 1 июля
- 18:08 08 мая В САП сообщили о завершении следствия по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии
- 17:59 08 мая В Сумской области предупредили хищение 80 миллионов гривен: подробности
- 17:38 08 мая В Херсонской области усилят карантин в населенных пунктах из-за вспышки COVID-19
- 16:15 08 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая