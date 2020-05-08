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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
08 мая 2020, 12:01 2

Два энергоблока Ровенской АЭС выведут в резерв

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08 мая 2020, 12:01 2
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Блоки АЭС должны быть замещены блоками угольных электростанций
Блоки АЭС должны быть замещены блоками угольных электростанций

С 9 по 12 мая в резерв будет выведен энергоблок №4 Ровенской АЭС. С 10 мая по 4 августа также выведут в резерв энергоблок №3

О выводе блоков в резерв сообщили в пресс-службе Ровенской атомной электростанции, пишет RegioNews.

Четверо суток, от 9 до 12 мая будет простаивать энергоблок №4 Ровенской АЭС. На 87 суток в резерв выведут энергоблок №3.

Напомним, Министерство энергетики приняло новый энергетический баланс страны на 2020 год, согласно которому выработка электроэнергии атомными электростанции должна быть снижена до половины мощности, а заместить это должны более дорогие "зеленая" и тепловая генерации. Такое решение может привести к значительному увеличению цены на электроэнергию. Это, в свою очередь, отрицает Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Выполнение нового Прогнозного энергобаланса требует вывода в резерв трех энергоблоков ВВЭР-1000 на Запорожской и Ровенской АЭС. Резерв энергоблока №2 Запорожской АЭС уже длится с 21 апреля и планируется к 30 июня (71 сутки); энергоблок №6 ЗАЭС будет находиться в резерве с 10 мая по 15 августа (98 суток); энергоблок №3 РАЭС будет выведено в резерв с 10 мая по 4 августа – продолжительность 87 суток. Это обеспечит работу других энергоблоков АЭС Украины на уровне близком к номинальному.

ДБР начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий служебных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Из-за принятия нового баланса происходит снижение производства атомной энергии на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убытков государственного бюджета Украины и банкротства объекта государственной собственности, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, отметили в ГБР.


Ровно АЭС электроэнергия ГБР
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