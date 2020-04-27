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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 10:24 15

На Хмельницкой АЭС из-за коронавируса вводят особый режим работы

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27 апреля 2020, 10:24 15
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В Нетешине COVID-19 заболела уборщица Хмельницкой АЭС, выявлено 77 контактных лиц, восемь из которых имеют признаки болезни
Фото: сайт ХАЭС
В Нетешине COVID-19 заболела уборщица Хмельницкой АЭС, выявлено 77 контактных лиц, восемь из которых имеют признаки болезни

Об этом на своей странице в Facebook написал городской голова Нетешина Александр Супрунюк, сообщает RegioNews.

Александр Супрунюк подтвердил, что на Хмельницкой АЭС обнаружили 77 человек, которые контактировали с больной COVID-19.

"Отрабатывали контакты больных. Десятки врачей ПМСП, СМСЧ, санэпидемстанция, полиция, СБУ, исполком, ХАЭС работали до позднего вечера. Сегодня продолжают работу. Выявлено 8 человек с признаками болезни. Вчера проведено дезинфекцию. Выехала бригада по отбору материалов на анализы. На ХАЭС 77 человек контактных. Сегодня отбирают на Хмельницкий и отправляют биоматериалы в 40 человек. Завтра в остальных. Все контактные лица под наблюдением семейных врачей и полиции идут на самоизоляцию”, – рассказал мэр.

В комментарии изданию НГН мэр уточнил, что 58-летняя больная коронавирусом является уборщицей на Хмельницкой АЭС. У нее диагностирована пневмония, ее состояние средней тяжести. Женщину доставили в Хмельницкую городскую инфекционную больницу.

По предварительной версии, причиной заражения могло быть посещение женщиной местного храма на Вербное воскресенье, где было большое скопление верующих.

На сайте ХАЭС сообщают, что зараженная работница после выхода из очередного отпуска выполняла свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля, Согласно ее объяснениям, 18 апреля 2020 года находилась с повышенной температурой дома, а 21 апреля – изолированная в местное инфекционное отделение.

Вчера отрабатывали контакты больных. Десятки врачей ПМСП, СМСЧ, санэпидемстанция, полиция, СБУ, исполком, ХАЭС работали до...

Опубликовано Александром Супрунюком Субота 25 апреля 2020 г.

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