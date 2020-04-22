14:46  22 апреля
Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
15:39  22 апреля
Кабмин официально продлил карантин до 11 мая: что известно
20:26  22 апреля
В Черновцах не дезинфицируют подъезды даже после обнаружения коронавируса
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2020, 17:57 13

В Харькове расследуют факты возможных пыток детей во время съемок фильма

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 17:57 13
Читайте також українською мовою
В Харьковской области прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних во время съемок кинофильма
Фото: pexels
В Харьковской области прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних во время съемок кинофильма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что в интернете были обнаружены материалы, которые свидетельствуют о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация" на территории города Харькова.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могла быть причинена физическая боль или моральные страдания путем насильственных действий. Кроме того, из обнародованных кадров фильма видно, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации", - говорится в сообщении.

В настоящее время открыты уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространеняе произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).


прокуратура криминальное дело дети насилие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Львов: четверо вооруженных мужчин в балаклавах убили 49-летнего львовянина
22 апреля 2020, 13:18
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Лера Ясницкая
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Все блоги »
Предвыборное засевание, или Чем полтавские политики кормят электорат
22 апреля 2020, 12:00
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »