В Харькове расследуют факты возможных пыток детей во время съемок фильма

В Харьковской области прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних во время съемок кинофильма

Фото: pexels

В Харьковской области прокуратура начала уголовное производство относительно возможных пыток несовершеннолетних во время съемок кинофильма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что в интернете были обнаружены материалы, которые свидетельствуют о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация" на территории города Харькова.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним лицам, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могла быть причинена физическая боль или моральные страдания путем насильственных действий. Кроме того, из обнародованных кадров фильма видно, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации", - говорится в сообщении.

В настоящее время открыты уголовные производства по фактам пыток, а также изготовления или распространеняе произведений, пропагандирующих культ насилия (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 300 УК Украины).