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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
16 апреля 2020, 10:45 1

В Хмельницком мошенники выманивали деньги у людей, продавая через Интернет "липовые" маски

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16 апреля 2020, 10:45 1
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Фигуранты дела в сети Интернет размещали объявления о продаже несуществующих товаров, а именно средств индивидуальной защиты. Во всех случаях обязательным условием покупки товара была стопроцентная предоплата
Фигуранты дела в сети Интернет размещали объявления о продаже несуществующих товаров, а именно средств индивидуальной защиты. Во всех случаях обязательным условием покупки товара была стопроцентная предоплата

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

Кіберполіція установила, что к преступной деятельности причастны трое человек. Мошенники использовали так называемые "объявление-однодневки", где размещали информацию о продаже медицинских масок. После получения заказа и полной предоплаты злоумышленники прекращали связь с клиентом. Расчет осуществлялся с помощью денежных переводов на счета, оформленные на подставных лиц. Убытки причиненные гражданам составляют более 50 тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски по местам проживания участников группы. По результатам изъято большое количество сим-карт, флеш накопители, мобильные телефоны и банковские карточки.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до трех лет заключения.

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Хмельницкий мошенники полиция криминал маски интернет
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