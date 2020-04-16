У Хмельницькому шахраї видурювали гроші у людей, продаючи через Інтернет "липові" маски

Фігуранти справи в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме засобів індивідуального захисту. У всіх випадках обов’язковою умовою купівлі товару була стовідсоткова передплата

Фігуранти справи в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме засобів індивідуального захисту. У всіх випадках обов’язковою умовою купівлі товару була стовідсоткова передплата

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Хмельницької області. Кіберполіція встановила, що до злочинної діяльності причетні троє осіб. Шахраї використовували так звані "оголошення-одноденки", де розміщували інформацію про продаж медичних масок. Після отримання замовлення та повної передплати зловмисники припиняли зв’язок з клієнтом. Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб. Збитки завдані громадянам становлять понад 50 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання учасників групи. За результатами вилучено велику кількість sim-карток, флеш накопичувачі, мобільні телефони та банківські картки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до трьох років ув’язнення. Читайте також: з України хотіли незаконно вивезти 11 тисяч медичних масок

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