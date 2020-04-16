09:33  16 квітня
В Україні вже зафіксовано 4161 хворого коронавірусом
11:10  16 квітня
Дешевий піар: райлікарні на Вінниччині "благодійники" подарували неробочий апарат ШВЛ
08:53  16 квітня
Верховна Рада розгляне проєкт закону про протидію депутатському спаму
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
16 квітня 2020, 10:45 1

У Хмельницькому шахраї видурювали гроші у людей, продаючи через Інтернет "липові" маски

Читайте также
на русском языке
16 квітня 2020, 10:45 1
Читайте также на русском языке
Фігуранти справи в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме засобів індивідуального захисту. У всіх випадках обов’язковою умовою купівлі товару була стовідсоткова  передплата
Фігуранти справи в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме засобів індивідуального захисту. У всіх випадках обов’язковою умовою купівлі товару була стовідсоткова  передплата

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Хмельницької області.

Кіберполіція встановила, що до злочинної діяльності причетні троє осіб. Шахраї використовували так звані "оголошення-одноденки", де розміщували інформацію про продаж медичних масок. Після отримання замовлення та повної передплати зловмисники припиняли зв’язок з клієнтом. Розрахунок здійснювався за допомогою грошових переказів на рахунки, оформлені на підставних осіб. Збитки завдані громадянам становлять понад 50 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання учасників групи. За результатами вилучено велику кількість sim-карток, флеш накопичувачі, мобільні телефони та банківські картки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до трьох років ув’язнення.

Читайте також: з України хотіли незаконно вивезти 11 тисяч медичних масок


Хмельницький шахраї поліція кримінал маски інтернет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У столиці можна буде здати використані захисні маски та рукавички
15 квітня 2020, 18:18
У Львові біля лікарні вибух, загинув чоловік
15 квітня 2020, 17:46
Одного з керівників виправної колонії на Львівщині затримала на хабарі
15 квітня 2020, 12:16
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 квітня 2020, 08:27
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Валерій Пекар
Олександр Пермяков
Всі блоги »
Спроба № 3: чому ставленики Зеленського не приживаються на Закарпатті
15 квітня 2020, 17:30
У Дніпрі батько з сином на медичних тендерах прибрали до рук 4 мільйони
15 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »