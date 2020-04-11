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Из Украины хотели незаконно вывезти 11 тысяч медицинских масок
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Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 15:51 28

Из Украины хотели незаконно вывезти 11 тысяч медицинских масок

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українською мовою
11 апреля 2020, 15:51 28
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На Закарпатье Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных к экспорту правительством
На Закарпатье Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных к экспорту правительством

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, инспектор отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда наладил коррупционный механизм получения денег за нелегальную переправку за границу противоэпидемической продукции.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом от местного жителя 3 тысяч американских долларов.

За указанную сумму пограничник "гарантировал" мужчине содействие в перемещении к одной из европейских стран вне установленных пунктов контроля 11 тысяч защитных масок стоимостью более полмиллиона гривен.

Правоохранители задержали инспектора Госпогранслужбы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в Ужгородском районе во время передачи первой части неправомерной выгоды.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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