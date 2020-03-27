На Буковине три месяца не могут растаможить аппараты искусственной вентиляции легких
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
Груз с мебелью, медицинскими принадлежностями, тележками и несколькими аппаратами искусственной вентиляции легких, с декабря простаивает на складах таможни.
Почему таможня не оформляет этот груз, журналист поинтересовался у председателя комиссии по реорганизации Черновицкой таможни ДФС Игоря Добровольского.
"Во-первых, я выполняю обязанности руководителя Черновицкой таможни ДФС. А мы находимся в состоянии реорганизации, а именно - прекращение деятельности этого учреждения. Полномочия по таможенному пропуску грузов, в том числе гуманитарных грузов, перешли к Буковинской таможне ГТС. То есть, это к господину Самушко.
Но насколько мне известно, такой ситуации нет. Если гуманитарный груз какой-то и задержан, вернее не пропущен, то это только по вине Министерства соцполитики. Потому что нет принятия решения о признании этого груза гуманитарным ", - сказал чиновник.
Руководитель вновь созданной Буковинской таможни Гостаможслужбы Илья Самушко сказал, что ситуация с гуманитарным грузом не является проблемой таможни.
"Это проблема получателя груза и Минсоцполитики. Они не признают груз как гуманитарную помощь. Мы просто физически не можем ее оформить. Мы и так уже пошли на уступки, держим ... Срок пребывания в Украине завершается", - сказал Самушко.
На вопрос, почему в правительстве отказываются признать этот груз гуманитарным, чиновник ответил:
"Это к премьер-министру. Это не ко мне, простите. Здесь я не могу вам сказать".
В то же время Илья Самушко сказал, что председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук поднимал эту проблему во время одного из заседаний Кабмина.
"Сам губернатор обращался, в Киеве на заседании Кабмина говорил об этой проблеме. Озвучивал и говорил. Если губернатор не может помочь, то что можем мы? Там вопрос - только в признании груза гуманитарным. Как только они признают - мы сразу оформляем, без вопросов . это не наша проблема. Есть порядок оформления. они не признают, что это гуманитарная помощь. Какой инспектор сейчас поставит печать, чтобы оформить ее? Ни один. Потому что это противозаконно, и будет трактоваться совершенно по-другому ", - сказал руководитель Буковинской таможни ГТС.
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