В Черновицкой области таможня от декабря 2019 не может оформить гуманитарную помощь, которая поступила от Австрии для местного Общества Красного Креста. Чиновники от таможни "переводят стрелки" на Красный крест, Минсоцполитики и премьер-министра

В Черновицкой области таможня от декабря 2019 не может оформить гуманитарную помощь, которая поступила от Австрии для местного Общества Красного Креста. Чиновники от таможни "переводят стрелки" на Красный крест, Минсоцполитики и премьер-министра

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Груз с мебелью, медицинскими принадлежностями, тележками и несколькими аппаратами искусственной вентиляции легких, с декабря простаивает на складах таможни.

Почему таможня не оформляет этот груз, журналист поинтересовался у председателя комиссии по реорганизации Черновицкой таможни ДФС Игоря Добровольского.

"Во-первых, я выполняю обязанности руководителя Черновицкой таможни ДФС. А мы находимся в состоянии реорганизации, а именно - прекращение деятельности этого учреждения. Полномочия по таможенному пропуску грузов, в том числе гуманитарных грузов, перешли к Буковинской таможне ГТС. То есть, это к господину Самушко.

Но насколько мне известно, такой ситуации нет. Если гуманитарный груз какой-то и задержан, вернее не пропущен, то это только по вине Министерства соцполитики. Потому что нет принятия решения о признании этого груза гуманитарным ", - сказал чиновник.

Руководитель вновь созданной Буковинской таможни Гостаможслужбы Илья Самушко сказал, что ситуация с гуманитарным грузом не является проблемой таможни.

"Это проблема получателя груза и Минсоцполитики. Они не признают груз как гуманитарную помощь. Мы просто физически не можем ее оформить. Мы и так уже пошли на уступки, держим ... Срок пребывания в Украине завершается", - сказал Самушко.

На вопрос, почему в правительстве отказываются признать этот груз гуманитарным, чиновник ответил:

"Это к премьер-министру. Это не ко мне, простите. Здесь я не могу вам сказать".

В то же время Илья Самушко сказал, что председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук поднимал эту проблему во время одного из заседаний Кабмина.

"Сам губернатор обращался, в Киеве на заседании Кабмина говорил об этой проблеме. Озвучивал и говорил. Если губернатор не может помочь, то что можем мы? Там вопрос - только в признании груза гуманитарным. Как только они признают - мы сразу оформляем, без вопросов . это не наша проблема. Есть порядок оформления. они не признают, что это гуманитарная помощь. Какой инспектор сейчас поставит печать, чтобы оформить ее? Ни один. Потому что это противозаконно, и будет трактоваться совершенно по-другому ", - сказал руководитель Буковинской таможни ГТС.

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