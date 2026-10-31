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31 октября 2026, 16:31

Самому старшему — 94 года, самому младшему — чуть больше года: Лубинец рассказал о спасенных людях

31 октября 2026, 16:31
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Фото: СБУ
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Гуманитарная операция по эвакуации жителей временно оккупированных Олешков в Херсонской области завершилась успешно

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, гуманитарной операции предшествовали сложные переговоры и договоренности о режиме тишины. В Олешки доставили гуманитарную помощь и организовали выезд гражданских.

Самому старшему эвакуированному человеку – 94 года, самому младшему – чуть больше года. Вместе с жителями города удалось вывезти их домашних животных, в том числе собак, кошек, попугая и енота.

Омбудсмен рассказал и о семье, которая жила в разрушенном обстреле дома. Из-за поврежденной лестницы мужчина с проблемами со здоровьем не мог спуститься с восьмого этажа. Семья фактически оставалась без доступа к пище и воде.

Среди эвакуированных также мужчина, переживший 16 атак российских дронов и четыре ракетных попадания в собственный дом.

По словам Лубинца, режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Он назвал его самым длинным с 2022 года режимом тишины, соблюдаемым обеими сторонами.

Также омбудсмен выразил надежду на то, что опыт этой операции поможет организовывать подобные гуманитарные миссии в будущем.

Напомним, во время гуманитарной миссии удалось вывезти людей из временно оккупированных Олешков и окружающих. Эвакуированные уже пересекли границу Украины на Черниговщине.

На месте встречи эвакуированных из Олешков развернули гуманитарный штаб.

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эвакуация война оккупация Олешки гуманитарная миссия
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