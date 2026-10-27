"Наибольшая деэскалация с 2022 года": Арахамия – о режиме тишины на юге Украины

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На самом большом участке фронта на юге Украины 27 октября в 3:00 по киевскому времени начался режим тишины, который продлится до 22:59 1 ноября

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По его словам, он введен в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешков в Херсонской области.

Арахамия подчеркнул, что это самая большая деэскалация с 2022 года.

"Каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине", – написал он.

Режим тишины должен продолжаться до конца суток 1 ноября – до 22:59 по киевскому времени.

Напомним, ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.