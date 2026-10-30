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30 октября 2026, 09:40

Гуманитарная миссия в Олешках: для выезда гражданских подготовили 25 автобусов

30 октября 2026, 09:40
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Украинская и российская стороны координируют гуманитарную миссию к временно оккупированным Олешкам на Херсонщине

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, он находится в Армянске, где вместе с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой координирует дальнейшие действия в рамках гуманитарной миссии.

Основная цель миссии — обеспечить доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся жителям Олешек. Особое внимание планируют уделить пожилым людям, лицам с инвалидностью и маломобильным гражданам.

Для желающих покинуть город обещают организовать возможность безопасного выезда. В то же время, люди, которые решат остаться, смогут получить необходимую гуманитарную поддержку.

Для доставки помощи местным жителям и возможному выезду гражданского населения было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи.

Лубинец подчеркнул, что для проведения миссии важно соблюдать режим тишины с обеих сторон. Он также поблагодарил украинские Силы обороны за содействие.

По словам Лубинца, работа над гуманитарной миссией продолжается. О дальнейших шагах и результатах обещает сообщать дополнительно.

Как известно, перед доставкой гуманитарного груза специалисты производили разминирование маршрутов, необходимых для проведения операции. Гуманитарный груз в оккупированные Олешки планируют доставить 30 октября.

Ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

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