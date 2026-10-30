Фото: ГСЧС

Вечером 29 октября в Пересыпском районе Одессы произошел пожар в 12-этажном доме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В доме по проспекту Князя Владимира Великого горела квартира на 11-м этаже. Спасатели ликвидировали огонь и не допустили его распространения на соседние квартиры.

К сожалению, в результате пожара погиб мужчина.

К тушению привлеклись более 30 огнеборцев. Причину возгорания и размер ущерба устанавливают.

Напомним, 21 октября в Ровенской области во время пожара в доме погиб 15-летний парень.